Двух человек спасли из искореженного автомобиля в Самарской области

Тольятти, 30 декабря. Серьезная авария случилась в Самарской области: отечественная машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 29 декабря, в Ставропольском районе рядом с поселком Узюково, сообщает представитель поисково-спасательной службы Самарской области. Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и влетел в дерево, двое мужчин оказались зажаты в салоне машины.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента вызволили водителя и пассажира из искореженного автомобиля. Около 12:40 пострадавших направили в медицинское учреждение на машине скорой помощи.