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Происшествия
Двух человек спасли из искореженного автомобиля в Самарской области
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    Двух человек спасли из искореженного автомобиля в Самарской области

    16:13  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  30 Декабря 2017
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    Двух человек спасли из искореженного автомобиля в Самарской области

    Тольятти, 30 декабря. Серьезная авария случилась в Самарской области: отечественная машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 29 декабря, в Ставропольском районе рядом с поселком Узюково, сообщает представитель поисково-спасательной службы Самарской области. Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и влетел в дерево, двое мужчин оказались зажаты в салоне машины.

    Спасатели с помощью гидравлического инструмента вызволили водителя и пассажира из искореженного автомобиля. Около 12:40 пострадавших направили в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #тольятти
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