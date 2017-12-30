Иномарка столкнулась с маршруткой в Сызрани, есть пострадавшие
Сызрань, 30 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Сызрани: иномарка столкнулась с микроавтобусом с пассажирами.
По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения от очевидцев, автомобильная авария случилась в субботу, 30 декабря, около девяти часов утра на улице Локомобильной на мосту через приток Крымзы: иномарка столкнулась с микроавтобусом, следующим по маршруту №65. Пассажиров эвакуировали через заднюю дверь.
Несколько человек пострадали, травмы получил водитель иномарки. На месте ДТП работали сотрудники охраны правопорядка и скорой помощи. На участке образовалась пробка.
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