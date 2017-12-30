Самарская область получила 25 новых автомобилей скорой помощи

Самара, 30 декабря. Больницы Самарской области получили 25 новых современных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в парк скорой медицинской помощи поступили 25 новых автомобилей. Торжественное вручение ключей, прошедшее в пятницу, 29 декабря, состоялось при участии врио губернатора Дмитрия Азарова. В областном правительстве отметили:

«Машины скорой помощи в наш регион прибыли в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Она предусматривает снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий».

Новый транспорт будет введен в эксплуатацию в субботу, 30 декабря.