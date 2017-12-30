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ЦСКА обыграл «Ладу» в матче КХЛ
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    ЦСКА обыграл «Ладу» в матче КХЛ

    11:14  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:14  30 Декабря 2017
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    ЦСКА обыграл «Ладу» в матче КХЛ

    Тольятти, 30 декабря. Хоккейная команда московского ЦСКА одержала победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Игра, которая прошла в пятницу, 29 декабря, в Тольятти со счетом 2:1 в пользу команды из Москвы. У тольяттинской «Лады» отличились Георгий Белоусов, который на 11 минуте забросил шайбу. В свою очередь, у победителей шайбы оформили в ворота Андрей Светлаков на 23 минуте и Кирилл Капризов на 27 минуте.

    Следующую игру «Лада» проведет 5 января на домашнем льду с московским «Динамо», ЦСКА 3 января проведет матч с командой из Финляндии «Йокерит».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #тольятти #кхл
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