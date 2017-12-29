Движение транспорта на участке Московского шоссе в Самаре временно ограничат

Самара, 29 декабря. Ограничение движения транспорта будет введено сегодня вечером на участке Московского шоссе в Самаре.

По информации региональных новостных источников, в пятницу, 29 декабря, с 17:00 до 19:00 часов вечера вводится ограничение движения для транспорта на Московском шоссе перед въездом в тоннель на пересечении с Ракитовским шоссе по направлению из города. Ограничения связаны с с разгрузкой материалов для возведения дорожных опор для системы автоматизированного управления дорожным движением.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут в соответствии с данной информацией.