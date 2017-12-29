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Общество
Движение транспорта на участке Московского шоссе в Самаре временно ограничат
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    Движение транспорта на участке Московского шоссе в Самаре временно ограничат

    18:14  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  29 Декабря 2017
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    Движение транспорта на участке Московского шоссе в Самаре временно ограничат

    Самара, 29 декабря. Ограничение движения транспорта будет введено сегодня вечером на участке Московского шоссе в Самаре.

    По информации региональных новостных источников, в пятницу, 29 декабря, с 17:00 до 19:00 часов вечера вводится ограничение движения для транспорта на Московском шоссе перед въездом в тоннель на пересечении с Ракитовским шоссе по направлению из города. Ограничения связаны с с разгрузкой материалов для возведения дорожных опор для системы автоматизированного управления дорожным движением.

    Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут в соответствии с данной информацией.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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