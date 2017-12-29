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Новогоднее поздравление Путина жителям Самарской области впервые покажут в полночь
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    Новогоднее поздравление Путина жителям Самарской области впервые покажут в полночь

    15:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:50  29 Декабря 2017
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    Новогоднее поздравление Путина жителям Самарской области впервые покажут в полночь

    Самара, 29 декабря. Вещание в новогоднюю ночь федеральные телеканалы планируют вести индивидуально для каждого часового пояса, поздравление президента впервые покажут по самарскому времени.

    Как сообщает пресс-служба областного правительства, 31 декабря новогоднее поздравление президента прозвучит в 23:55 часов по самарскому времени. Причиной изменений стали просьбы местных жителей и людей, проживающих в других регионах.

    Старший выпускающий службы «Эфир» дирекции программ Первого канала Анна Степанова отметила:

    «Президент, конечно, самое ответственное у нас. В ночь с 31-ого на 1-ое будет достаточно сложный эфир, тут не расслабишься».

    Отмечается, что после поздравления от президента Владимира Путина, с речью выступит врио главы региона Дмитрий Азаров, для которого это выступление будет первым на занимаемом посту.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #путин #самара
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