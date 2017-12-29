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Водитель Mercedes в Самаре спровоцировал массовое ДТП и скрылся
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    Водитель Mercedes в Самаре спровоцировал массовое ДТП и скрылся

    15:29  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  29 Декабря 2017
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    Водитель Mercedes в Самаре спровоцировал массовое ДТП и скрылся

    Самара, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Самаре: водитель иномарки протаранил впереди идущий автомобиль, который влетел в две машины, и скрылся.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, автомобильная авария случилась в пятницу, 29 декабря, на улице Димитрова. Автомобиль марки Mercedes Benz G Class, за рулем которого находился неустановленный водитель, врезался в  впереди идущий Peugeot под управлением 32-летней женщины, который от сильного удара влетел в Nissan и Kia. Водитель Nissan, 26-летний мужчина, вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Kia Rio под управлением 31-летнего водителя.

    Виновник ДТП скрылся. Сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя Peugeot. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии, устанавливают личность водителя, находившегося за рулем Mercedes.

    Автор: Ксения Пудовкина
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