Водитель Mercedes в Самаре спровоцировал массовое ДТП и скрылся

Самара, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Самаре: водитель иномарки протаранил впереди идущий автомобиль, который влетел в две машины, и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, автомобильная авария случилась в пятницу, 29 декабря, на улице Димитрова. Автомобиль марки Mercedes Benz G Class, за рулем которого находился неустановленный водитель, врезался в впереди идущий Peugeot под управлением 32-летней женщины, который от сильного удара влетел в Nissan и Kia. Водитель Nissan, 26-летний мужчина, вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Kia Rio под управлением 31-летнего водителя.

Виновник ДТП скрылся. Сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя Peugeot. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии, устанавливают личность водителя, находившегося за рулем Mercedes.