Директору самарской стройфирмы грозит 10 лет тюрьмы за хищение миллионов

Самара, 29 декабря. Уголовное дело по факту хищения 112 миллионов рублей передано в суд Самарской области для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, уголовное дело в отношении 41-летнего директора строительной компании по обвинению в хищении 112 миллионов рублей, которые были выделены на строительство берегового укрепления в Волжском районе, завершено.

По версии следствия, при выполнении работ было использован менее качественный материал, вследствие чего объект нельзя вводить в эксплуатацию. В настоящий момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Директору строительной компании грозит до десяти лет лишения свободы.