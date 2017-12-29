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Директору самарской стройфирмы грозит 10 лет тюрьмы за хищение миллионов
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    Директору самарской стройфирмы грозит 10 лет тюрьмы за хищение миллионов

    13:01  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  29 Декабря 2017
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    Директору самарской стройфирмы грозит 10 лет тюрьмы за хищение миллионов

    Самара, 29 декабря. Уголовное дело по факту хищения 112 миллионов рублей передано в суд Самарской области для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, уголовное дело в отношении 41-летнего директора строительной компании по обвинению в хищении 112 миллионов рублей, которые были выделены на строительство берегового укрепления в Волжском районе, завершено.

    По версии следствия, при выполнении работ было использован менее качественный материал, вследствие чего объект нельзя вводить в эксплуатацию. В настоящий момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Директору строительной компании грозит до десяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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