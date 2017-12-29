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Происшествия
Легковушка сбила человека на пешеходном переходе в Самаре
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    Легковушка сбила человека на пешеходном переходе в Самаре

    12:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  29 Декабря 2017
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    Легковушка сбила человека на пешеходном переходе в Самаре

    Самара, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Самаре: легковушка сбила пешехода.

    Как сообщают региональные информационные источники со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях, происшествие случилось в четверг, 28 декабря, вечером на пересечении Мало-Московского шоссе и улицы Николая Панова: отечественная легковушка наехала на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

    Водитель отмечает, что не заметил пешехода из-за припаркованного грузовика. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с повреждением ноги. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара #пешеход
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