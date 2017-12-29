Легковушка сбила человека на пешеходном переходе в Самаре

Самара, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Самаре: легковушка сбила пешехода.

Как сообщают региональные информационные источники со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях, происшествие случилось в четверг, 28 декабря, вечером на пересечении Мало-Московского шоссе и улицы Николая Панова: отечественная легковушка наехала на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

Водитель отмечает, что не заметил пешехода из-за припаркованного грузовика. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с повреждением ноги. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.