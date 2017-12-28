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Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Самаре
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    Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Самаре

    20:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:29  28 Декабря 2017
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    Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Самаре

    Самара, 28 декабря. Три человека, один из которых ребенок, предположительно, отравились угарным газом в одном из домов Самары.

    В одной из квартир дома, расположенного на улице Аэродромная, три человека, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщает «Волга ньюс» со ссылкой на информацию, полученную от оперативных структур. Пострадавшими стали: 72-летний мужчина, 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок.

    На место случившегося приехали сотрудники скорой помощи,они осмотрели пострадавших, а затем доставили их в медицинское учреждение. Чрезвычайное происшествие случилось ночью в четверг, 28 декабря.

    Ранее сообщалось, что шесть человек отравились угарным газом в доме на улице Горького в селе Нижнее Санчелеево Самарской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #отравление газом
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