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Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»
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    Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

    17:46  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:46  28 Декабря 2017
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    Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

    Самара, 28 декабря. Флагшток, установленный в Большеглушицком районе Самарской области, внесли в «Книгу рекордов России» как самый высокий сельский флагшток, об этом стало известно 28 декабря. Длина самарской стойки составляет 35 метров.

    Флагшток, попавший в «Книгу рекордов России», можно увидеть в центре парка на площади имени 60-летия Октября, на нем развевается флаг России.

    «Установленная вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире, и занимает 19 место», — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

    Отмечается, что высокие флагштоки стали популярны благодаря проекту «Знамя Победы», который продлится в России до 2020 года. Флагшток был установлен согласно контракту, который заключили между собой село Большая Глушица и компания «Вега Групп Регион»

    Автор: Дарья Смолина
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    #самарская область #книга рекордов россии
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