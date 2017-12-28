Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

Самара, 28 декабря. Флагшток, установленный в Большеглушицком районе Самарской области, внесли в «Книгу рекордов России» как самый высокий сельский флагшток, об этом стало известно 28 декабря. Длина самарской стойки составляет 35 метров.

Флагшток, попавший в «Книгу рекордов России», можно увидеть в центре парка на площади имени 60-летия Октября, на нем развевается флаг России.

«Установленная вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире, и занимает 19 место», — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Отмечается, что высокие флагштоки стали популярны благодаря проекту «Знамя Победы», который продлится в России до 2020 года. Флагшток был установлен согласно контракту, который заключили между собой село Большая Глушица и компания «Вега Групп Регион»