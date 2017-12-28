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Подросток кинул петарду в капюшон ребенка в Сызрани
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    Подросток кинул петарду в капюшон ребенка в Сызрани

    16:46  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:48  28 Декабря 2017
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    Подросток кинул петарду в капюшон ребенка в Сызрани

    Самара, 28 декабря. Детская шалость обернулась для одного из подростков Сызрани травмами и больницей: петарда попала в капюшон куртки ребенка.

    Мальчик 2004 года рождения был доставлен в больницу, медики обратились в полицию и сообщили о случившемся. Подросток 2003 года рождения нашел у себя дома петарды и решил запустить их на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Ребенок раскинул пиротехнику, и одна из петард попала в капюшон куртки другого подростка.

    Дети, испугавшись, стали оказывать медицинскую помощь пострадавшему, после чего виновник извинился перед мальчиком. Подростки также рассказали о случившемся родителям пострадавшего ребенка, и его отвезли в больницу.

    Полиция составила протокол в отношении законной представительницы ребенка об административном правонарушении.

    Автор: Дарья Смолина
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    #подростки #сызрань #самарская область #петарда
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