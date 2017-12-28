Пьяный житель Самары убил защитника своей родственницы

Самара, 28 декабря. Житель Самары пытался помочь своей родственнице и успокоить ее пьяного сожителя, в результате чего получил ножевое ранение и скончался на месте.

Женщина позвонила своему родственнику с просьбой помочь успокоить пьяного сожителя, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина сразу же приехал на помощь и пытался успокоить его, но между ними возник конфликт. Подозреваемый схватил нож и ударил им 38-летнего родственника сожительницы.

Получив сообщение о случившемся, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Они задержали подозреваемого, который пытался уйти из квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Убийство произошло в квартире дома, который расположен на улице Фадеева в Самаре, 24 декабря этого года.