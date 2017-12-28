Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области
Происшествия
Пьяный житель Самары убил защитника своей родственницы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный житель Самары убил защитника своей родственницы

    10:16  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:16  28 Декабря 2017
    730

    Пьяный житель Самары убил защитника своей родственницы

    Самара, 28 декабря. Житель Самары пытался помочь своей родственнице и успокоить ее пьяного сожителя, в результате чего получил ножевое ранение и скончался на месте.

    Женщина позвонила своему родственнику с просьбой помочь успокоить пьяного сожителя, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина сразу же приехал на помощь и пытался успокоить его, но между ними возник конфликт. Подозреваемый схватил нож и ударил им 38-летнего родственника сожительницы.

    Получив сообщение о случившемся, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Они задержали подозреваемого, который пытался уйти из квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Убийство произошло в квартире дома, который расположен на улице Фадеева в Самаре, 24 декабря этого года.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #самара
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        156
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        2333
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        471
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9288