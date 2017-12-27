Житель Тольятти устроил погром в храме Петра и Февронии

Самара, 27 декабря. Житель Тольятти устроил разгром в венчальном храме Петра и Февронии Муромских, который расположен недалеко от дворца бракосочетаний. Инцидент произошел около восьми часов утра в среду, 27 декабря.

По словам очевидцев, неизвестный выломал дверь в храм и устроил внутри погром, сообщает «tlt.ru». На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали ранее не судимого 23-летнего молодого человека, который переворачивал лавки и скамейки и другие предметы. Молодой человек не мог объяснить, почему он решил это сделать.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отмечается, что молодой человек из храма ничего не украл.