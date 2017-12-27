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Мужчина сломал обе ноги в массовом ДТП в Самаре
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    Мужчина сломал обе ноги в массовом ДТП в Самаре

    11:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  27 Декабря 2017
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    Мужчина сломал обе ноги в массовом ДТП в Самаре

    Самара, 27 декабря. Автомобильная авария произошла на Ракитовском шоссе в Самаре. Один из водителей получил переломы обеих ног в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Водитель Lada Granta был виновником массового дорожно-транспортного происшествия и получил травмы, сообщает «63.ru» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Самарской области.

    Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС около восьми часов вечера во вторник, 26 декабря. Участниками аварии стали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.  На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, они с помощью специального инструмента разрезали корпус автомобиля и вытащили пострадавшего.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара #пострадавший
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