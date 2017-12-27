Мужчина сломал обе ноги в массовом ДТП в Самаре

Самара, 27 декабря. Автомобильная авария произошла на Ракитовском шоссе в Самаре. Один из водителей получил переломы обеих ног в результате дорожно-транспортного происшествия.

Водитель Lada Granta был виновником массового дорожно-транспортного происшествия и получил травмы, сообщает «63.ru» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Самарской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС около восьми часов вечера во вторник, 26 декабря. Участниками аварии стали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, они с помощью специального инструмента разрезали корпус автомобиля и вытащили пострадавшего.