Житель Самары, стрелявший в полицейского, отправится в колонию

Самара, 27 декабря. Житель Самары получил десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина выстрелил в одного из сотрудников полиции, который приехал по сообщению о стрельбе.

Местный житель был пьяным и выстрелил в полицейского из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Сотрудник правоохранительных органов получил черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и травмой лба. Специалисты расценили это как причинение легкого вреда здоровью.

Мужчина полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Дело было рассмотрено в особом порядке, отметим, приговор в законную силу еще не вступил.