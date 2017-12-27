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Житель Самары, стрелявший в полицейского, отправится в колонию
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    Житель Самары, стрелявший в полицейского, отправится в колонию

    11:25  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:26  27 Декабря 2017
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    Житель Самары, стрелявший в полицейского, отправится в колонию

    Самара, 27 декабря. Житель Самары получил десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина выстрелил в одного из сотрудников полиции, который приехал по сообщению о стрельбе. 

    Местный житель был пьяным и выстрелил в полицейского из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Сотрудник правоохранительных органов получил черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и травмой лба. Специалисты расценили это как причинение легкого вреда здоровью.

    Мужчина полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Дело было рассмотрено в особом порядке, отметим, приговор в законную силу еще не вступил.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #стрельба #самара
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