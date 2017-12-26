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Вмерзшего в лед рыбака обнаружили спасатели Самарской области
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    Вмерзшего в лед рыбака обнаружили спасатели Самарской области

    19:46  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:46  26 Декабря 2017
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    Вмерзшего в лед рыбака обнаружили спасатели Самарской области

    Самара, 26 декабря. Спасатели обнаружили пропавшего рыбака в русле реки Волги в Самаре: мужчина вместе с лодкой вмерз в лед.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на  информацию от поисково-спасательная служба Самарской области, в понедельник, 25 декабря, спасатели Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска нашли тело пропавшего рыбака и лодку в затоне Меркушева. Мужчина вмерз в лед. Около семи часов вечера спасатели вызволили тело рыбака из ледяного плена.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах происшествия. Отмечается, что в операции было задействовано четыре спасателя.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #волга #рыбак
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