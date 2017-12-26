Вмерзшего в лед рыбака обнаружили спасатели Самарской области

Самара, 26 декабря. Спасатели обнаружили пропавшего рыбака в русле реки Волги в Самаре: мужчина вместе с лодкой вмерз в лед.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от поисково-спасательная служба Самарской области, в понедельник, 25 декабря, спасатели Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска нашли тело пропавшего рыбака и лодку в затоне Меркушева. Мужчина вмерз в лед. Около семи часов вечера спасатели вызволили тело рыбака из ледяного плена.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах происшествия. Отмечается, что в операции было задействовано четыре спасателя.