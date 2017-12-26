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Россия
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Общество
Самарская губернская дума сняла ограничения на продажу алкоголя
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    Самарская губернская дума сняла ограничения на продажу алкоголя

    17:28  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:28  26 Декабря 2017
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    Самарская губернская дума сняла ограничения на продажу алкоголя

    Самара, 26 декабря. Губернская дума смягчила «полусухой» закон в Самарской области.

    Спиртные напитки можно будет покупать с 8 утра до 11 часов вечера в любой день недели. Соответствующий документ был озвучен на заседании губернской думы, которое прошло во вторник, 26 декабря. Алкоголь разращено продавать и покупать с 8 утра до 11 часов вечера в любой день в году, включая воскресенье и праздники.

    Ранее на территории области действовал закон, в соответствии с которым продажа горячительных напитков была запрещена в период с 10 утра до 10 вечера в будние дни и в субботу. В свою очередь, в воскресенье купить алкоголь можно было только с 10 утра до 5 часов дня.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #самарская область #полусухой закон
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