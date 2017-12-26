Самарская губернская дума сняла ограничения на продажу алкоголя

Самара, 26 декабря. Губернская дума смягчила «полусухой» закон в Самарской области.

Спиртные напитки можно будет покупать с 8 утра до 11 часов вечера в любой день недели. Соответствующий документ был озвучен на заседании губернской думы, которое прошло во вторник, 26 декабря. Алкоголь разращено продавать и покупать с 8 утра до 11 часов вечера в любой день в году, включая воскресенье и праздники.

Ранее на территории области действовал закон, в соответствии с которым продажа горячительных напитков была запрещена в период с 10 утра до 10 вечера в будние дни и в субботу. В свою очередь, в воскресенье купить алкоголь можно было только с 10 утра до 5 часов дня.