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Самарская дума впервые избрала женщину на пост мэра города
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    Самарская дума впервые избрала женщину на пост мэра города

    12:27  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:27  26 Декабря 2017
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    Самарская дума впервые избрала женщину на пост мэра города

    Самара, 26 декабря. Депутаты городской думы Самары выбрали мэра, им стала ранее занимавшая пост главы администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина.

    Мэром города единогласно была выбрана Елена Лапушкина, за нее проголосовали 36 депутатов. Отметим, что на должность главы областного центра было 46 претендентов, из которых конкурсная комиссия выбрала трех: генерального директора компании «ЭкоСтройресуос» и бывшего депутата Самарской губернской думы Константина Ряднова, советника директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов и главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину.

    Новый мэр города отметила, что основной задачей на данный момент считает качественную организацию выборов в 2018 году и подготовку к ЧМ по футболу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #мэр
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