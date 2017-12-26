Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Три пожарных расчета тушили деревянный дом в Мурманске
Общество
Перевозки в микрорайон Кошелев Парк в Самаре отменят в новогодние праздники
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Перевозки в микрорайон Кошелев Парк в Самаре отменят в новогодние праздники

    10:47  26 Декабря 2017  /обновлено: 10:47  26 Декабря 2017
    71

    Перевозки в микрорайон Кошелев Парк в Самаре отменят в новогодние праздники

    Самара, 26 декабря. Мультимодальные перевозки  в микрорайон Кошелев Парк и обратно отменяются на 10 дней.

    Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, в период новогодних праздников, а именно, с 30 декабря 2017 г. по 08 января 2018 года, будут отменены мультимодальные перевозки по маршруту Кошелев Парк — станция «Смышляевка» — Кошелев Парк. Кроме этого, будут внесены изменения в  движение пригородных поездов на период новогодних праздников. СППК сообщает:

    «...Мультимодальные перевозки (автобус+поезд) по маршруту: микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк отменяются. Перевозки возобновят после завершения новогодних каникул».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #кошелев парк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть