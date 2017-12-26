Перевозки в микрорайон Кошелев Парк в Самаре отменят в новогодние праздники

Самара, 26 декабря. Мультимодальные перевозки в микрорайон Кошелев Парк и обратно отменяются на 10 дней.

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, в период новогодних праздников, а именно, с 30 декабря 2017 г. по 08 января 2018 года, будут отменены мультимодальные перевозки по маршруту Кошелев Парк — станция «Смышляевка» — Кошелев Парк. Кроме этого, будут внесены изменения в движение пригородных поездов на период новогодних праздников. СППК сообщает: