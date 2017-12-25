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Женщина забила до смерти молотком мать и попыталась ее расчленить лопатой в Тольятти
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    Женщина забила до смерти молотком мать и попыталась ее расчленить лопатой в Тольятти

    20:38  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:39  25 Декабря 2017
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    Женщина забила до смерти молотком мать и попыталась ее расчленить лопатой в Тольятти

    Тольятти, 25 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тольятти по обвинению в убийстве матери.

    Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, убийство было совершено в квартире, расположенной на Ленинском проспекте: тело 81-летней женщины обнаружили в пятницу, 22 декабря. На теле погибшей обнаружили рубленные раны головы и левой ноги. Следствие предполагает, что убийство совершила 57-летняя дочь, она забила до смерти молотком пенсионерку, после чего пыталась расчленить тело садовой лопатой.

    В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах преступления.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #тольятти
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