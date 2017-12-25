Женщина забила до смерти молотком мать и попыталась ее расчленить лопатой в Тольятти

Тольятти, 25 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тольятти по обвинению в убийстве матери.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, убийство было совершено в квартире, расположенной на Ленинском проспекте: тело 81-летней женщины обнаружили в пятницу, 22 декабря. На теле погибшей обнаружили рубленные раны головы и левой ноги. Следствие предполагает, что убийство совершила 57-летняя дочь, она забила до смерти молотком пенсионерку, после чего пыталась расчленить тело садовой лопатой.

В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах преступления.