Схема движения транспорта изменилась в самарском аэропорту

Самара, 25 декабря. Движение автомобильного транспорта у самарского аэропорта в Курумоче организовано согласно новой схеме.

Как сообщает пресс-служба администрация международного аэропорта, маршрут движения транспорта на привокзальной площади и парковках аэропорта претерпел изменения. Нововведения вступили в силу с субботы, 23 декабря. В соответствии с новой схемой движения автомобильного транспорта, заезжать на привокзальную площадь и парковки аэропорта можно только с Аэропортовского шоссе.

Также отмечается, что нововведение не касается общественного транспорта, он будет заезжать на указанные территории по старой схеме движения.