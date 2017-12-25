Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Общество
Схема движения транспорта изменилась в самарском аэропорту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Схема движения транспорта изменилась в самарском аэропорту

    17:01  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  25 Декабря 2017
    99

    Схема движения транспорта изменилась в самарском аэропорту

    Самара, 25 декабря. Движение автомобильного транспорта у самарского аэропорта в Курумоче организовано согласно новой схеме.

    Как сообщает пресс-служба администрация международного аэропорта, маршрут движения транспорта на привокзальной площади и парковках аэропорта претерпел изменения. Нововведения вступили в силу с субботы, 23 декабря. В соответствии с новой схемой движения автомобильного транспорта, заезжать на привокзальную площадь и парковки аэропорта можно только с Аэропортовского шоссе.

    Также отмечается, что нововведение  не касается общественного транспорта, он будет заезжать на указанные территории по старой схеме движения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #аэропорт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть