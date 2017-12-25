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ВАЗ разорвало на части после ДТП в Самаре, есть пострадавшие
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    ВАЗ разорвало на части после ДТП в Самаре, есть пострадавшие

    15:38  25 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  25 Декабря 2017
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    ВАЗ разорвало на части после ДТП в Самаре, есть пострадавшие

    Самара, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие вчера днем в Самаре: отечественная легковушка влетела в иномарку, два человека пострадали.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась воскресенье, 24 декабря, около 14:00 часов дня напротив дома №133, расположенного на Красноглинском шоссе: отечественная легковушка под управлением 29-летнего мужчины вылетала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Audi Q7

    Водитель отечественного автомобиля и его 24-летний пассажир получили травмы. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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