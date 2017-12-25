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Водитель такси угодил под трамвай в Самаре
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    Водитель такси угодил под трамвай в Самаре

    13:13  25 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  25 Декабря 2017
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    Водитель такси угодил под трамвай в Самаре

    Самара, 25 декабря. Отечественная легковушка попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая: машина такси залетела под вагон общественного транспорта.

    Авария случилась утром в понедельник, 25 декабря, на пересечении улиц Советской и Нагорной: водитель такси залетел под вагон трамвая, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщения от очевидцев в социальных сетях.

    По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет. Легковушка получила серьезные механические повреждения: смят капот и отвалился бампер. Трамвай остался цел. В настоящее время около пересечения Советской и Нагорной небольшая пробка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара #такси #трамвай
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