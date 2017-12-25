Водитель такси угодил под трамвай в Самаре

Самара, 25 декабря. Отечественная легковушка попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая: машина такси залетела под вагон общественного транспорта.

Авария случилась утром в понедельник, 25 декабря, на пересечении улиц Советской и Нагорной: водитель такси залетел под вагон трамвая, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщения от очевидцев в социальных сетях.

По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет. Легковушка получила серьезные механические повреждения: смят капот и отвалился бампер. Трамвай остался цел. В настоящее время около пересечения Советской и Нагорной небольшая пробка.