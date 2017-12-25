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Легковушка влетела в фуру на трассе Самара — Бугуруслан, есть жертвы
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    Легковушка влетела в фуру на трассе Самара — Бугуруслан, есть жертвы

    12:50  25 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  25 Декабря 2017
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    Легковушка влетела в фуру на трассе Самара — Бугуруслан, есть жертвы

    Самара, 25 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие сегодня утром на трассе Самара — Бугуруслан: отечественная легковушка влетела в фуру, один человек погиб.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась в понедельник, 25 декабря, около 09:00 часов утра в Кинельском районе: отечественная легковушка под управлением 58-летней женщины вылетала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Peugeot

    Пассажир, 66-летний мужчина, находившаяся в салоне иномарки, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на мессе до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель отечественного получил травмы. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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