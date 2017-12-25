Самара, 25 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие сегодня утром на трассе Самара — Бугуруслан: отечественная легковушка влетела в фуру, один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась в понедельник, 25 декабря, около 09:00 часов утра в Кинельском районе: отечественная легковушка под управлением 58-летней женщины вылетала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Peugeot.

Пассажир, 66-летний мужчина, находившаяся в салоне иномарки, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на мессе до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель отечественного получил травмы. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.