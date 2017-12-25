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Движение по центральным улицам Сызрани затруднено из-за ДТП
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    Движение по центральным улицам Сызрани затруднено из-за ДТП

    12:26  25 Декабря 2017  /обновлено: 12:26  25 Декабря 2017
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    Движение по центральным улицам Сызрани затруднено из-за ДТП

    Сызрань, 25 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сызрани: столкнулись два автомобиля, на месте аварии образовалась пробка.

    Автомобильная авария случилась в понедельник, 25 декабря, в утреннее время суток на пересечении улиц Чапаева и Интернациональной: столкнулись иномарка Kia и отечественный автомобиль. Водитель иномарки не уступил проезд Lada при повороте налево, в сторону Ильинского моста.

    По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет, однако машины получили серьезные механические повреждения. На месте аварии движение автомобильного транспорта затруднено. Сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пробка #сызрань
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