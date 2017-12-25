Движение по центральным улицам Сызрани затруднено из-за ДТП

Сызрань, 25 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сызрани: столкнулись два автомобиля, на месте аварии образовалась пробка.

Автомобильная авария случилась в понедельник, 25 декабря, в утреннее время суток на пересечении улиц Чапаева и Интернациональной: столкнулись иномарка Kia и отечественный автомобиль. Водитель иномарки не уступил проезд Lada при повороте налево, в сторону Ильинского моста.

По последней информации известно, что пострадавших в ДТП нет, однако машины получили серьезные механические повреждения. На месте аварии движение автомобильного транспорта затруднено. Сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии.