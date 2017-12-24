Иномарка влетела в столб в Самаре, есть погибший

Самара, 24 декабря. Автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в столб на Волжском шоссе в Самаре, в результате чего погиб пассажир иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло днем в воскресенье, 24 декабря. Водитель иномарки по неустановленным причинам врезался в столб, сообщают новостные источники региональных СМИ. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали три транспортных средства, случилось на 1103-м километре трассы М-5 в Сергиевском районе в первой половине дня в воскресенье. На месте происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе трех человек.