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Иномарка влетела в столб в Самаре, есть погибший
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    Иномарка влетела в столб в Самаре, есть погибший

    20:47  24 Декабря 2017  /обновлено: 20:47  24 Декабря 2017
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    Иномарка влетела в столб в Самаре, есть погибший

    Самара, 24 декабря. Автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в столб на Волжском шоссе в Самаре, в результате чего погиб пассажир иномарки.

    Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло днем в воскресенье, 24 декабря. Водитель иномарки по неустановленным причинам врезался в столб, сообщают новостные источники региональных СМИ. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

    Отметим, что дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали три транспортных средства, случилось на 1103-м километре трассы М-5 в Сергиевском районе в первой половине дня в воскресенье. На месте происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе трех человек.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара #погибший
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