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Общество
Снегопад и метель ожидаются в Самарской области
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    Снегопад и метель ожидаются в Самарской области

    19:47  24 Декабря 2017  /обновлено: 19:47  24 Декабря 2017
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    Снегопад и метель ожидаются в Самарской области

    Самара, 24 декабря. Сотрудники МЧС предупреждают, что на территории Самарской области в понедельник, 25 декабря, ожидаются сильный ветер, метель и снегопад.

    По данным Приволжского управления по гидрометеорологии, на территории региона ожидается ветер, скорость которого может достигать 20 метро в секунду. В понедельник, 25 декабря, ожидается снегопад и метель, сообщает пресс-служба ГУ МЫС России по Самарской области. Специалисты предупреждают автолюбителей, что на дорогах возможны снежные заносы.

    Ночью, 25 декабря, ожидаются снегопад, а также слабая метель. На территории области будет от минус четырех до минус девяти. Днем же жителей и гостей Самарской области ждут снегопад и метель, скорость ветра будет меньше, чем ночью. Ожидается от минус одного до минус шести.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #самарская область
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