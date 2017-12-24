Снегопад и метель ожидаются в Самарской области

Самара, 24 декабря. Сотрудники МЧС предупреждают, что на территории Самарской области в понедельник, 25 декабря, ожидаются сильный ветер, метель и снегопад.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии, на территории региона ожидается ветер, скорость которого может достигать 20 метро в секунду. В понедельник, 25 декабря, ожидается снегопад и метель, сообщает пресс-служба ГУ МЫС России по Самарской области. Специалисты предупреждают автолюбителей, что на дорогах возможны снежные заносы.

Ночью, 25 декабря, ожидаются снегопад, а также слабая метель. На территории области будет от минус четырех до минус девяти. Днем же жителей и гостей Самарской области ждут снегопад и метель, скорость ветра будет меньше, чем ночью. Ожидается от минус одного до минус шести.