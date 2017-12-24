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Житель Самары расплачивался за телефоны фальшивыми деньгами
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    Житель Самары расплачивался за телефоны фальшивыми деньгами

    19:24  24 Декабря 2017  /обновлено: 19:25  24 Декабря 2017
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    Житель Самары расплачивался за телефоны фальшивыми деньгами

    Самара, 24 декабря. Три человека стали жертвами мошенника: житель Самары искал объявления о продаже мобильных телефонов в сети Интернет и расплачивался с продавцами фальшивыми купюрами — билетами банка приколов.

    Мужчина успел обмануть за лето этого года трех человек, он действовал по одной схеме: звонил, узнавал о продаваемом телефоне, договаривался о встрече и расплачивался фальшивками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    В июне этого года его жертвой стала 23-летняя девушка, которая разместила объявление о продаже телефона, стоимость которого 26 тысяч рублей. Злоумышленник приехал к продавцу, в коридоре посмотрел гаджет и, поняв, что его фальшивые деньги могут разглядеть при свете, выманил девушку на улицу, сказав, что деньги в машине. Мужчина отдав деньги, забрал телефон и ушел, а девушка, увидев, что деньги из банка приколов, обратилась в полицию.

    Житель Самары расплачивался за телефоны фальшивыми деньгами

    Второй случай произошел в конце июня, жертвой стала 32-летняя женщина, которая продавала свой за 43 тысячи рублей, впоследствии она снизила цену на 17 тысяч рублей. Они встретились на улице, и женщина беспокоилась, что ей могут заплатить поддельными деньгами, отказалась брать наличку. По дороге к банкомату она отдала злоумышленнику телефон, а также документы, они попыталась положить деньги на карту, но сделать этого не удалось. По итогу женщина пошла в магазин, чтобы узнать, смогут ли проверить деньги, а мужчина остался ждать на входе. Она вышла из магазина, а покупателя уже не было.

    Еще одной жертвой стал студент, который продавал свой гаджет за 36 тысяч рублей. Злоумышленник, осознав, что желающих много, предложил доплатить молодому человеку. Они встретились, мужчина передал необходимую сумму студенту, после чего исчез, молодой человек понял, что стал жертвой мошенника, когда увидел фальшивые деньги.

    Злоумышленника удалось задержать, своим жертвам он звонил со своего мобильного телефона. Он признал свою вину и раскаялся.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #мошенничество
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