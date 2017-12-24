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Житель Новокуйбышевска получил 1,5 года условно за фиктивную прописку мигрантов
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    Житель Новокуйбышевска получил 1,5 года условно за фиктивную прописку мигрантов

    16:09  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:10  24 Декабря 2017
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    Житель Новокуйбышевска получил 1,5 года условно за фиктивную прописку мигрантов

    Самара, 24 декабря. Житель Новокуйбышевска Самарской области получил год и шесть месяцев лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

    Местный житель подавал заявления о том, что иностранные граждане прибудут на территорию России и будут проживать у него, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Однако, свое жилье он не предоставлял. Было установлено, что в период с апреля по август этого года он поставил на учет пять иностранцев: трое из Узбекистана и двое — граждане Азербайджана.

    Мужчина признал свою вину в полном объеме. Отмечается, что суд назначил ему испытательный срок на полтора года. Приговор в законную силу не вступил. 

    Напомним, суд расторг фиктивные браки жительниц Хабаровского края, которые были заключены с гражданами Таджикистана. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #мигранты #суд #самарская область #новокуйбышевск
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