Житель Новокуйбышевска получил 1,5 года условно за фиктивную прописку мигрантов

Самара, 24 декабря. Житель Новокуйбышевска Самарской области получил год и шесть месяцев лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Местный житель подавал заявления о том, что иностранные граждане прибудут на территорию России и будут проживать у него, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Однако, свое жилье он не предоставлял. Было установлено, что в период с апреля по август этого года он поставил на учет пять иностранцев: трое из Узбекистана и двое — граждане Азербайджана.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Отмечается, что суд назначил ему испытательный срок на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, суд расторг фиктивные браки жительниц Хабаровского края, которые были заключены с гражданами Таджикистана.