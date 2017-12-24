Мужчина напал на подростка и отобрал у него мобильный телефон в Самаре

Самара, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Самары задержали подозреваемого, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего.

Мать ребенка обратилась в полицию за помощью, она сообщила, что неизвестный напал на ее сына с предметом, который похож на нож, и отобрал мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские опросили ребенка, который, запомнив приметы нападавшего, описал его. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой», расследование продолжается. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.