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Мужчина напал на подростка и отобрал у него мобильный телефон в Самаре
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    Мужчина напал на подростка и отобрал у него мобильный телефон в Самаре

    15:42  24 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  24 Декабря 2017
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    Мужчина напал на подростка и отобрал у него мобильный телефон в Самаре

    Самара, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Самары задержали подозреваемого, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего.

    Мать ребенка  обратилась в полицию за помощью, она сообщила, что неизвестный напал на ее сына с предметом, который похож на нож, и отобрал мобильный телефон,  сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские опросили ребенка, который, запомнив приметы нападавшего, описал его. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой», расследование продолжается. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #подросток #разбой
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