Электричка протаранила легковой автомобиль на переезде в Самаре

Самара, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием электрички и легкового автомобиля случилось на железнодорожном переезде, который расположен на улице Речной, в Самаре в пятницу, 22 декабря. Электричка протаранила отечественную легковушку.

Водитель легкового автомобиля пытался быстро проехать железнодорожный переезд. По информации региональных СМИ, водитель утверждал, что семафор не работал, однако очевидцы отмечают, что он функционировал. Машинист поезда пытался остановить транспортное средство, чтобы избежать столкновения, однако не успел.

Произошло столкновение, в результате которого автомобиль «ЗАЗ» отбросило в сторону. Как стало известно, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, однако легковой автомобиль получил значительные повреждения, сообщает «New inform». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.