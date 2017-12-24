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Общество
Тройняшки родились в Сызрани впервые за много лет
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    Тройняшки родились в Сызрани впервые за много лет

    10:29  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  24 Декабря 2017
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    Тройняшки родились в Сызрани впервые за много лет

    Самара, 24 декабря. У жительницы Сызрани Самарской области появились тройняшки. Событие стало значимым для города, так как рождение трех детей сразу не наблюдалось уже несколько лет.

    Женщина родила трех девочек в роддоме города Тольятти в прошлую среду, 13 декабря. Родители выбрали для детей имена, начинающиеся на букву «В», малышек зовут Варвара, Вероника и Василиса.

    «Так что счастливый отец семейства теперь действительно живёт «как в малине», — сообщает корреспондент «КТВ-ЛУЧ».

    Органы ЗАГСа зарегистрировали детей в Сызрани в пятницу, 22 декабря. Отмечается, что в семье уже подрастает ребенок, девочке семь лет.

    Напомним, что стало известно, какими именами родители называют новорожденных в Оренбургской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #сызрань #самарская область #новорожденные
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