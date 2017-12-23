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Пенсионерка разбила плитку ледорубом у подъезда дома в Самаре
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    Пенсионерка разбила плитку ледорубом у подъезда дома в Самаре

    20:35  23 Декабря 2017  /обновлено: 20:35  23 Декабря 2017
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    Пенсионерка разбила плитку ледорубом у подъезда дома в Самаре

    Самара, 23 декабря. Пожилая женщина с помощью ледоруба разбила плитку, которую положили у подъезда дома в Самаре. Ее хулиганство зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на двери подъезда.

    Женщине не понравилась плитка, и она решила ее уничтожить, сообщают новостные источники региональных СМИ. Жильцы дома решили написать заявление на пенсионерку в полицию. Отмечается, что это не первый случай ее хулиганства.  

    Напомним, шесть человек были доставлены в медицинское учреждение с отравлением угарным газом. Отмечалось, что один из пострадавших находится в коме. По факту случившегося проходит проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево в пятницу, 22 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #пенсионерка #хулиганство
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