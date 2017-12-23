Пенсионерка разбила плитку ледорубом у подъезда дома в Самаре

Самара, 23 декабря. Пожилая женщина с помощью ледоруба разбила плитку, которую положили у подъезда дома в Самаре. Ее хулиганство зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на двери подъезда.

Женщине не понравилась плитка, и она решила ее уничтожить, сообщают новостные источники региональных СМИ. Жильцы дома решили написать заявление на пенсионерку в полицию. Отмечается, что это не первый случай ее хулиганства.

Напомним, шесть человек были доставлены в медицинское учреждение с отравлением угарным газом. Отмечалось, что один из пострадавших находится в коме. По факту случившегося проходит проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево в пятницу, 22 декабря.