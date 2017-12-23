Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Тольятти

Самара, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель Lada Kalina насмерть сбил пожилого человека, произошло в Тольятти вечером в пятницу, 22 декабря.

Водитель отечественного автомобиля двигался по улице Громовой в направлении улицы Матросова, сообщают региональные СМИ. Около опоры №203 18-летний водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пенсионер скончался на месте. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция зафиксировала 1608 случаев нарушений правил дорожного движения за сутки по состоянию на 22 декабря. Отмечается, что 225 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.