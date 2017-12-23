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Пожилой мужчина погиб при пожаре в Сызрани
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в Сызрани

    10:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:30  23 Декабря 2017
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в Сызрани

    Самара, 23 декабря. Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме, расположенном на улице Рижская в Сызрани Самарской области. Информация о пожаре поступила огнеборцам около половины девятого вечера в пятницу, 22 декабря.

    На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 26 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Горел частный дом на площади 70 квадратных метров. Для тушения пламени задействовали семь единиц техники.

    Пожарные оперативно начали тушить огонь и искать хозяина дома, сообщает «ПолитЭксперт». Соседи рассказали, что в доме проживал 57-летний мужчина, и, когда начался пожар, он не вышел на улицу. Тело хозяина дома обнаружили огнеборцы, на данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливают причину пожара. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #сызрань #самарская область #погибший
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