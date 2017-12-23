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В Самаре будут работать 119 ледовых катков
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    В Самаре будут работать 119 ледовых катков

    10:25  23 Декабря 2017  /обновлено: 10:25  23 Декабря 2017
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    В Самаре будут работать 119 ледовых катков

    Самара, 23 декабря. Зимой в Самаре будут работать 119 ледовых катков, их общая площадь составила 17 тысяч квадратных метров.

    Больше всего ледовых катков будет в Промышленном районе Самары — 25, в Кировском районе города можно будет покататься в 20 местах, в Октябрьском районе будет функционировать 16 ледовых катков, в Советском — 15, а в Красноглинском — 14. В Железнодорожном районе будет на три меньше, чем в Красноглинском. Девять ледовых площадок будет в Куйбышевском районе, семь в Ленинском и одна в Самарском. Об этом сообщают региональные СМИ.

    Отмечается, что некоторые катки уже залиты, и на них можно кататься, другие же зальют в ближайшее время. Ледовые катки появятся на территории образовательных учреждений, во дворах, в парках и на стадионах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #каток
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