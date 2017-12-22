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Общество
Зимняя переправа открывается по маршруту Самара  — Рождествено
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    Зимняя переправа открывается по маршруту Самара  — Рождествено

    20:23  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:24  22 Декабря 2017
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    Зимняя переправа открывается по маршруту Самара  — Рождествено

    Самара, 22 декабря. Переправа из Самары в Рождествено и обратно начнет работать с завтрашнего дня.

    Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, с субботу, с 23 декабря, начнет работать переправа «Самара  — Рождествено» в связи с тяжелой ледовой обстановкой на Волге. В соответствии с расписанием, переправиться на другой берег можно будет с 8:30 до 16:00 часов вечера.

    Напомним, о ДТП в Самарской области: грузовой автомобиль MAN, водителя которого не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с большегрузом DAF c полуприцепом.

    Автор: Ксения Пудовкина
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