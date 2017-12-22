Самара, 22 декабря. Переправа из Самары в Рождествено и обратно начнет работать с завтрашнего дня.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, с субботу, с 23 декабря, начнет работать переправа «Самара — Рождествено» в связи с тяжелой ледовой обстановкой на Волге. В соответствии с расписанием, переправиться на другой берег можно будет с 8:30 до 16:00 часов вечера.

Напомним, о ДТП в Самарской области: грузовой автомобиль MAN, водителя которого не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с большегрузом DAF c полуприцепом.