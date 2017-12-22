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Украина
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Происшествия
Две фуры лоб в лоб столкнулись на федеральной трассе в Самарской области
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    Две фуры лоб в лоб столкнулись на федеральной трассе в Самарской области

    16:20  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:21  22 Декабря 2017
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    Две фуры лоб в лоб столкнулись на федеральной трассе в Самарской области

    Самара, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов случилось в Самарской области на федеральной дороге.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась в четверг, 21 декабря, около 11:10 часов утра на автодороге М5 «Урал». Грузовой атомобиль MAN, водителя которого не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с большегрузом DAF c полуприцепом.

    Водитель первой фуры травмы головы и плеча, ему назначили амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства  аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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