Две фуры лоб в лоб столкнулись на федеральной трассе в Самарской области

Самара, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов случилось в Самарской области на федеральной дороге.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась в четверг, 21 декабря, около 11:10 часов утра на автодороге М5 «Урал». Грузовой атомобиль MAN, водителя которого не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с большегрузом DAF c полуприцепом.

Водитель первой фуры травмы головы и плеча, ему назначили амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.