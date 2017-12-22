Движение транспорта по центральным улицам Самары ограничат в новогоднюю ночь

Самара, 22 декабря. Движение по центральным улицам Самары ограничат из-за новогодних мероприятий.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в период с 13:00 часов дня 31 декабря до 8:00 утра 1 января будет временно ограничено движение транспорта на площади Куйбышева. Также нельзя будет ездить по улицам: Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также отмечается, что в период с 20:00 31 декабря до 8:00 утра 1 января на указанных улицах будет запрещена парковка общественного транспорта

Кроме этого, изменения появятся в движении общественного транспорта. Автобусы №24 и №92 будут делать остановки на улицах Галактионовской и Красноармейской, в свою очередь, автобусы №297 будут останавливаться на улицах Самарской и Красноармейской.