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Шесть человек отравились угарным газом в Самарской области
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    Шесть человек отравились угарным газом в Самарской области

    14:48  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  22 Декабря 2017
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    Шесть человек отравились угарным газом в Самарской области

    Самара, 22 декабря. Шесть человек попали в больницу Самарской области с серьезным отравлением угарным газом.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на оперативные структуры, шесть молодых людей отравились угарным газом. Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, около семи часов утра в одном из домов на улице Горького в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.

    По предварительной информации известно, что один из шестерых пострадавших в настоящий момент находится в коме. На данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют, что стало причиной выделения угарного газа, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #отравление #газ
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