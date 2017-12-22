Шесть человек отравились угарным газом в Самарской области

Самара, 22 декабря. Шесть человек попали в больницу Самарской области с серьезным отравлением угарным газом.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на оперативные структуры, шесть молодых людей отравились угарным газом. Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, около семи часов утра в одном из домов на улице Горького в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.

По предварительной информации известно, что один из шестерых пострадавших в настоящий момент находится в коме. На данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют, что стало причиной выделения угарного газа, после проверки будет вынесено процессуальное решение.