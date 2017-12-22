Сотрудник почты в Самаре подменил телефон в посылке упаковкой мыла

Самара, 22 декабря. Бывший сотрудник почты в Самаре пойдет под суд за подмену телефона в посылке на емкость с жидким мылом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в октябре этого года: 30-летний мужчина вскрыл посылку, отправленную из Сингапура, и похитил телефон, заменив его жидким мылом. После чего сотрудник почты отправил посылку по указанному адресу.

Заказчик после получения посылки обратился в полицию с жалобой. Сотрудники охраны правопорядка проверили товарно-накладную документацию и установили личность злоумышленника. Выяснилось, что к этому времени он продал телефон, а деньги потратил в личных нуждах. Сотрудник почты признался в совершении преступления. В ноябре его уволили.