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Сотрудник почты в Самаре подменил телефон в посылке упаковкой мыла
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    Сотрудник почты в Самаре подменил телефон в посылке упаковкой мыла

    13:39  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  22 Декабря 2017
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    Сотрудник почты в Самаре подменил телефон в посылке упаковкой мыла

    Самара, 22 декабря. Бывший сотрудник почты в Самаре пойдет под суд за подмену телефона в посылке на емкость с жидким мылом.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в октябре этого года: 30-летний мужчина вскрыл посылку, отправленную из Сингапура, и похитил телефон, заменив его жидким мылом. После чего сотрудник почты отправил посылку по указанному адресу.

    Заказчик после получения посылки обратился в полицию с жалобой. Сотрудники охраны правопорядка проверили товарно-накладную документацию и установили личность злоумышленника. Выяснилось, что к этому времени он продал телефон, а деньги потратил в личных нуждах. Сотрудник почты признался в совершении преступления. В ноябре его уволили.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #почта
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