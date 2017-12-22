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Происшествия
Женщина погибла при пожаре в частном доме в Самаре
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    Женщина погибла при пожаре в частном доме в Самаре

    10:25  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:26  22 Декабря 2017
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    Женщина погибла при пожаре в частном доме в Самаре

    Самара, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Самаре: загорелся частный дом, погибла женщина.

    Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Самарской области, пожар зафиксирован около в 20:02 часов вечера в четверг, 21 декабря, в Кировском районе: загорелся частный дом, расположенный на улице Александра Невского в Зубчининовке.

    Пламя охватило территорию площадью 120 квадратных метров. На место ЧП незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в количестве 38 человек личного состава и девяти единиц техники.

    Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:32 часов вечера. Спасатели после тушения пожара в доме обнаружили тело 77-летней женщины. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.

    Автор: Ксения Пудовкина
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