Женщина погибла при пожаре в частном доме в Самаре

Самара, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Самаре: загорелся частный дом, погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Самарской области, пожар зафиксирован около в 20:02 часов вечера в четверг, 21 декабря, в Кировском районе: загорелся частный дом, расположенный на улице Александра Невского в Зубчининовке.

Пламя охватило территорию площадью 120 квадратных метров. На место ЧП незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в количестве 38 человек личного состава и девяти единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:32 часов вечера. Спасатели после тушения пожара в доме обнаружили тело 77-летней женщины. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.