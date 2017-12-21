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Три кандидата претендуют на пост главы Самары
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    Три кандидата претендуют на пост главы Самары

    20:15  21 Декабря 2017  /обновлено: 20:15  21 Декабря 2017
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    Три кандидата претендуют на пост главы Самары

    Самара, 21 декабря. Городская дума Самары рассмотрит три кандидатуры на пост главы областного центра.

    Конкурсная комиссия после проведения собеседования рекомендовала городской думе трех кандидатов на пост главы города, сообщают региональные новостные источники. Это глава Железнодорожного района города Елена Лапушкина, экс-депутат областного парламента, генеральный директор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов и советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов.

    Сообщается, что двое кандидатов отказались от участия в выборах по собственному желанию. Это врио главы Самары Владимир Василенко и руководитель аппарата администрации города Владимир Терентьев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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