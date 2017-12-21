Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Происшествия
Микроавтобус сгорел на федеральной трассе под Самарой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Микроавтобус сгорел на федеральной трассе под Самарой

    17:37  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  21 Декабря 2017
    84

    Микроавтобус сгорел на федеральной трассе под Самарой

    Самара, 21 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Самарской области: во время движения загорелся микроавтобус.

    Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области, инцидент произошел в четверг, 21 декабря, около 10:22 часов утра на 1019 километре трассы М-5 в Красноярском районе: сгорел микроавтобус.

    На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе четырёх человек личного состава и одна единица техники. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.

    Напомним, смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Самарской области: рыбак провалился под лед и скончался от переохлаждения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #самара
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть