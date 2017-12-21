Микроавтобус сгорел на федеральной трассе под Самарой

Самара, 21 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Самарской области: во время движения загорелся микроавтобус.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области, инцидент произошел в четверг, 21 декабря, около 10:22 часов утра на 1019 километре трассы М-5 в Красноярском районе: сгорел микроавтобус.

На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе четырёх человек личного состава и одна единица техники. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.

Напомним, смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Самарской области: рыбак провалился под лед и скончался от переохлаждения.