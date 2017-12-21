Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уголовное дело возбудили по нелегальному приюту «Рассвет» в Прикамье
Происшествия
Пожилой рыбак вмерз в лед и погиб на Волге под Тольятти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожилой рыбак вмерз в лед и погиб на Волге под Тольятти

    9:23  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:23  21 Декабря 2017
    148

    Пожилой рыбак вмерз в лед и погиб на Волге под Тольятти

    Самара, 21 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Самарской области: рыбак провалился под лед и скончался от переохлаждения.

    Трагический инцидент произошел в среду, 20 декабря, поселка Луначарский в Ставропольском районе на реке Волга, сообщает ПСС Самарской области. 68-летний местный житель сбился с дороги, возвращаясь после рыбалки, и провалился под тонкий лед. Очевидцы сообщили в ПСО Тольятти о ЧП около 16:05 часов дня. На место происшествия незамедлительно выехал спасательный отряд.

    Мужчину спасти не удалось: он вмерз в лед и скончался от переохлаждения. Спасатели в течение 50 минут пытались разбить лед, сковавший тело погибшего. Операция закончилась около 20:00 часов вечера. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства гибели рыбака.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #чп #лед #рыбак
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть