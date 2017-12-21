Пожилой рыбак вмерз в лед и погиб на Волге под Тольятти

Самара, 21 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Самарской области: рыбак провалился под лед и скончался от переохлаждения.

Трагический инцидент произошел в среду, 20 декабря, поселка Луначарский в Ставропольском районе на реке Волга, сообщает ПСС Самарской области. 68-летний местный житель сбился с дороги, возвращаясь после рыбалки, и провалился под тонкий лед. Очевидцы сообщили в ПСО Тольятти о ЧП около 16:05 часов дня. На место происшествия незамедлительно выехал спасательный отряд.

Мужчину спасти не удалось: он вмерз в лед и скончался от переохлаждения. Спасатели в течение 50 минут пытались разбить лед, сковавший тело погибшего. Операция закончилась около 20:00 часов вечера. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства гибели рыбака.