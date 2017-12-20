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Жительница Тольятти задушила знакомого из-за алкоголя
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    Жительница Тольятти задушила знакомого из-за алкоголя

    20:40  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  20 Декабря 2017
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    Жительница Тольятти задушила знакомого из-за алкоголя

    Самара, 20 декабря. Женщина задушили знакомого из-за того, что они не поделили алкоголь. Тело мужчины нашли в квартире дома, расположенного на улице 70 лет Октября в Тольятти.

    Мужчина и две его знакомые распивали спиртные напитки, и между нами произошел конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Женщина решила заступиться за свою подругу и стала душить знакомого, нажав коленом на горло. Мужчина скончался на месте.

    Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой и задержали ее. Женщина созналась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах случившегося. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #тольятти #самарская область
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