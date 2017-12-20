Жительница Тольятти задушила знакомого из-за алкоголя

Самара, 20 декабря. Женщина задушили знакомого из-за того, что они не поделили алкоголь. Тело мужчины нашли в квартире дома, расположенного на улице 70 лет Октября в Тольятти.

Мужчина и две его знакомые распивали спиртные напитки, и между нами произошел конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Женщина решила заступиться за свою подругу и стала душить знакомого, нажав коленом на горло. Мужчина скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой и задержали ее. Женщина созналась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах случившегося. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.