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Строитель погиб в Самаре после падения с многоэтажки
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    Строитель погиб в Самаре после падения с многоэтажки

    9:45  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:45  20 Декабря 2017
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    Строитель погиб в Самаре после падения с многоэтажки

    Самара, 20 декабря. Мужчина погиб в Промышленном районе Самары днем во вторник, 19 декабря. По словам очевидца, мужчина, скорее всего строитель, упал с высоты и разбился насмерть.

    На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. На данный момент устанавливается личность погибшего, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова старшего помощника руководителя СУ СК России по Самарской области Елены Шкаевой. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Напомним, жительница Тихвина Ленинградской области решила разыграть супруга и выпрыгнула из окна третьего этажа. Женщину доставили в больницу, у нее были различные травмы: головы, таза, живота и черепно-мозговая травма.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #погибший
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