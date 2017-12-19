Микроавтобус насмерть сбил пожилого мужчину в Тольятти

Самара, 19 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и пешехода произошло на перекрестке улиц Мира и Карла Маркса в Тольятти около шести часов вечера во вторник, 19 декабря. В результате аварии погиб 85-летний мужчина.

Транспортное средство двигалось по улице Мира со стороны улицы Жилина. Пожилой мужчина переходил проезжую часть, и водитель микроавтобуса Fiat Ducato не успел затормозить перед зеброй, сообщают региональные СМИ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. По факту аварии проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.