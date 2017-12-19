Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Стоимость проезда в московском метро останется неизменной в 2018 году
Происшествия
Микроавтобус насмерть сбил пожилого мужчину в Тольятти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Микроавтобус насмерть сбил пожилого мужчину в Тольятти

    21:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 21:28  19 Декабря 2017
    32

    Микроавтобус насмерть сбил пожилого мужчину в Тольятти

    Самара, 19 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и пешехода произошло на перекрестке улиц Мира и Карла Маркса в Тольятти около шести часов вечера во вторник, 19 декабря. В результате аварии погиб 85-летний мужчина.

    Транспортное средство двигалось по улице Мира со стороны улицы Жилина. Пожилой мужчина переходил проезжую часть, и водитель микроавтобуса Fiat Ducato не успел затормозить перед зеброй, сообщают региональные СМИ.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. По факту аварии проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #тольятти #самарская область
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть