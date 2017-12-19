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КамАЗ насмерть сбил пенсионерку в Самаре
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    КамАЗ насмерть сбил пенсионерку в Самаре

    17:24  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  19 Декабря 2017
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    КамАЗ насмерть сбил пенсионерку в Самаре

    Самара, 19 декабря. Пожилая женщина — жительница Самары — погибла в результате дорожно-транспортного происшествия: ее сбил КамАЗ.

    Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а водитель грузовика поворачивал на разрешающий сигнал, сообщают местные СМИ. Женщина, которой было 77 лет, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Ново-Садовая и Ново-Вокзальная около полудня во вторник, 19 декабря.

    Ранее сообщалось, что отечественный легковой автомобиль насмерть сбил 60-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Происшествие случилось на 1014 километре трассы М-5 «Урал».

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара #погибший
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