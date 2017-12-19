КамАЗ насмерть сбил пенсионерку в Самаре

Самара, 19 декабря. Пожилая женщина — жительница Самары — погибла в результате дорожно-транспортного происшествия: ее сбил КамАЗ.

Пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а водитель грузовика поворачивал на разрешающий сигнал, сообщают местные СМИ. Женщина, которой было 77 лет, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Ново-Садовая и Ново-Вокзальная около полудня во вторник, 19 декабря.

Ранее сообщалось, что отечественный легковой автомобиль насмерть сбил 60-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Происшествие случилось на 1014 километре трассы М-5 «Урал».